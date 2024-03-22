Advertisement

لبنان

فيديو من الضاحية الجنوبيّة... إليكم ما حصل داخل عيادة طبيب

Lebanon 24
22-03-2024 | 10:01
A-
A+
Doc-P-1177961-638467205739657729.jpg
Doc-P-1177961-638467205739657729.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت صفحة "وينية الدولة" عبر "فيسبوك"، فيديو للص دخل إلى عيادة أحد الاطباء، في منطقة المشرفية في الضاحيّة الجنوبيّة، وقام باستغلال وجود السكرتيرة في مكتب الطبيب، وسرق من داخل حقيبة يدّ 150 دولاراً، إضافة إلى مبلغ بالليرة اللبنانيّة.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
بتهمة سرقة بنك.. توقيف ثلاثة "مشاغبين صغار"
lebanon 24
22/03/2024 17:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
من داخل أحد "فنادق الكلاب"... سرقة مبلغ كبير وهذه هويّة الفاعلين
lebanon 24
22/03/2024 17:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرف يتعرّض للسرقة... ومفاجأة كبيرة بأعمار السارقين!
lebanon 24
22/03/2024 17:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 20 عاما من سرقته.. حذاء بقيمة 3.5 مليون دولار يعود لصاحبه
lebanon 24
22/03/2024 17:12:32 Lebanon 24 Lebanon 24

سرقة

عيادة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:57 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:14 | 2024-03-22
11:07 | 2024-03-22
10:42 | 2024-03-22
10:35 | 2024-03-22
10:26 | 2024-03-22
10:18 | 2024-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24