فيديو من الضاحية الجنوبيّة... إليكم ما حصل داخل عيادة طبيب

نشرت صفحة "وينية الدولة" عبر "فيسبوك"، فيديو للص دخل إلى عيادة أحد الاطباء، في منطقة المشرفية في الضاحيّة الجنوبيّة، وقام باستغلال وجود السكرتيرة في مكتب الطبيب، وسرق من داخل حقيبة يدّ 150 دولاراً، إضافة إلى مبلغ بالليرة اللبنانيّة.

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