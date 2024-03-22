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لبنان

بلدية زغرتا - اهدن تسلمت سيارة هدية من سفارة كوريا الجنوبية

Lebanon 24
22-03-2024 | 10:17
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تسّلم عضو مجلس بلدية زغرتا - إهدن حنا غسطين ومعه شرطي البلدية سليم الدويهي سيارة تقدمة من السفارة الكورية في لبنان، في حضور السفير الكوري Park in kook لتكون بتصرف البلدية ومحمية حرش اهدن.

وشكر رئيس بلدية زغرتا - اهدن انطونيو فرنجية ،سفير كوريا الجنوبية السابق في لبنان young Dar Kwon الذي جال في المحمية في وقت سابق مع الامين العام لوزارة الخارجية في لبنان السفير هاني شميطلي والسيد سليم فرنجية.
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كذلك توجه بالشكر لطاقم العمل في السفارة على هذه الهبة التي كانت حاجة ملحة للعمل اليومي ، متمنياً أن يستمر التعاون وأن يزور السفير الحالي إهدن وزغرتا والمحمية قريبا".
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