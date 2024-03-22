"المستقبل" أعلن دعمه ترشيح بيار جعارة لمركز نقيب المهندسين في بيروت

أعلن قطاع المهن الحرة في "تيار المستقبل"، في بيان دعمه ترشيح المهندس بيار جعارة لمركز نقيب المهندسين في بيروت في الانتخابات المقررة في 14 نيسان المقبل، متمنياً له وللنقابة "التوفيق في انتخابات هادئة يسود فيها التنافس الديموقراطي بين البرامج والرؤى لما فيه مصلحة المهندسين".

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