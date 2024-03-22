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لبنان

بالجرم المشهود.. قوى الأمن أوقفت شخصاً في الشويفات هذا ما كان يقوم به

Lebanon 24
22-03-2024 | 10:18
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات للمجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية حول قيام شخص بترويج المواد المخدّرة في محلة صحراء الشويفات.
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بتاريخ 7-3-2024، ونتيجة عمليات الرصد والتعقب، نصبت له قوة من هذه المجموعة كمينًا محكمًا أسفر عن توقيفه بالجرم المشهود اثناء قيامه بترويج المخدّرات في محلة الشويفات، وتبيّن انه يدعى:

ع. ع. (مواليد عام 1980، لبناني)
وبتفتيشه عثر بحوزته على /65/ ظرفًا تحتوي على مادة الكوكايين وكمية من مادتي الماريجوانا وحشيشة الكيف، جميعها مقسّمة ومعدة للترويج.

سلم الموقوف مع المضبوطات الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص.
 

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