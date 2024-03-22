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لبنان

"درب عكار": الغابات العكارية مسؤولية في اعناقنا

Lebanon 24
22-03-2024 | 10:35
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أشارت جمعية "درب عكار" في بيان لمناسبة اليوم العالمي للغابات، الى ان "الغابات تغطي حوالي ١٨٠ كلم مربعا من مساحة عكار اي ما يوازي ٢٤% من مساحتها الإجمالية، وهي الأكثر تنوعا في لبنان تبدأ من غابات السنديان والصنوبر الكثيفة حتى ارتفاع ١٣٠٠ متر، ثم يبدأ غطاء الأرز والشوح حتى ١٨٠٠ متر ثم غابات اللزاب المفتوحة حتى ارتفاع ٢٠٠٠ متر".
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ولفتت الى أن "الغابات العكارية تغطي ما يقدر بحوالي ٢٠٠٠ نوع من النباتات البرية منها ٧٥ نوعا من الأشجار والشجيرات البرية، وتشكل ملجأ لعشرات الأنواع من الحيوانات البرية ومئات الانواع من الطيور والآلاف من الحشرات والمفصليات".

وأوضحت أن "هذه الغابات خسرت حوالي ٤٠٠٠ هكتار بسبب الحرائق خلال السنوات العشر الأخيرة اي حوالي ٢٢% من مساحتها، يُضاف اليها مئات الهكتارات من الغابات التي استفحل فيها القطع الجائر والتعديات البشرية والتمدد العمراني".

وأكدت أن "الغابات العكارية مسؤولية في اعناقنا وسنحاسب  ان فرطنا بها "
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