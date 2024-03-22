في منطقة لبنانيّة... تساقط حبّات برد كبيرة جدّاً إليكم هذه الصورة

نشر المتخصص بالأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، صورة عبر صفحته على "فيسبوك" لتساقط حبّات كبيرة جدّاً من البرد، في منطقة القبيات.





وكان الأب خنيصر أشار إلى أنّ الأمطار وحبّات البرد ستتساقط بغزارة.

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