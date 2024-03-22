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لبنان

في منطقة لبنانيّة... تساقط حبّات برد كبيرة جدّاً إليكم هذه الصورة

Lebanon 24
22-03-2024 | 11:14
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نشر المتخصص بالأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، صورة عبر صفحته على "فيسبوك" لتساقط حبّات كبيرة جدّاً من البرد، في منطقة القبيات.


وكان الأب خنيصر أشار إلى أنّ الأمطار وحبّات البرد ستتساقط بغزارة.
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القبيات

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