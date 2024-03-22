السفيرة الإيطالية زارت الأبيض في لقاء وداعي

استقبل وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري في لقاء وداعي لمناسبة انتهاء مهامها في لبنان تم التطرق خلاله إلى مشاريع التعاون المشتركة.



وشكر الأبيض للسفيرة الإيطالية "ما قدمته من تعاون والتزام لدعم النظام الصحي في السنوات الأخيرة"، كما أكدت بومباردييري التزام بلادها المستمر بتقديم ما يحتاج إليه لبنان ولا سيما وزارة الصحة العامة من مؤازرة، مثنية على ما لمسته من تعاون مثمر من قبل الوزارة طيلة فترة توليها مهامها".

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