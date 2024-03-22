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لبنان

مرّة جديدة... توقيف تاجر مُخدرات فرنسيّ في بيروت

Lebanon 24
22-03-2024 | 11:26
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قال مصدر قضائيّ لوكالة "فرانس برس"، إنّ "السلطات اللبنانية عاودت توقيف تاجر المخدرات الفرنسي عبد الكريم طويل بعد يومين من تركه بسند إقامة وذلك في إطار قضية تهريب شحنات من الكوكايين بين عدة دول".
     
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وأضاف المصدر أنّ طويل "بات موقوفًا من جديد وأودع نظارة قصر العدل في بيروت".
     
وأشار إلى أنّ "القضاء اللبناني سيطلب من السلطات الفرنسية إرسال طلب استرداده لدرسه واتخاذ قرار بشأنه"، موضحًا أنّ "قرار إعادة التوقيف اتُّخذ بعدما أحدث قرار الإفراج استياء لدى السلطات الفرنسية".
     
وتجدر الإشارة إلى أنّ طويل أُوقف لدى وصوله إلى مطار بيروت يوم الأحد الماضي،  بناء على نشرة حمراء صادرة بحقه من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، ثم أُفرج عنه بعد ثلاثة أيام بسند إقامة وصُودِرَ جواز سفره ومُنِعَ من السفر.
     
وقال محامي الدفاع عن طويل فيليب أوايون: "من الواضح أن الحكومة الفرنسية تُمارس أقصى قدر من الضغط في هذه القضية بدلًا من التعاون قضائيًا بشكل صحيّ".
 
 
 

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