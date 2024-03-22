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لبنان
سفارة الهند نظمت ندوة عن آفاق التعاون الثنائي مع لبنان
Lebanon 24
22-03-2024
|
11:59
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نظمت سفارة الهند في بيروت ندوة وإفطارا في فندق "هيلتون" - بيروت، ونظمت حلقة نقاش حول آفاق التعاون الثنائي بين الهند ولبنان، حيث تمت مناقشة سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والسياحة والربط.
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واستذكر وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي حضر الندوة والإفطار، زيارته الناجحة إلى الهند في تشرين الثاني 2023 واقترح ربطاً جوياً مباشراً بين الهند ولبنان لتعزيز العلاقات الثنائية.
من جهته استذكر وزير الطاقة والمياه وليد فياض، اجتماعه مع وزير البترول والغاز الطبيعي ووزير الإسكان والشؤون الحضرية هارديب بوري، وتحدث عن آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند ولبنان.
وخلال الندوة، سلط السفير الهندي محمد نور الرحمن شيخ الضوء على العلاقات الثنائية والتجارية بين الهند ولبنان. وتحدث عن "المبادرات التي اتخذتها حكومة الهند لتعزيز العلاقات الثنائية بين الهند".
وأشاد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بـ"دور الهند في الحفاظ على السلام والتفاهم العالميين"، وأعرب عن ثقته في أن "الهند ولبنان سيبقيان شريكين وثيقين".
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