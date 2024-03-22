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لبنان

نعمت مفقودة منذ أيام عدّة.. هل لديكم أيّة معلومات عنها؟

Lebanon 24
22-03-2024 | 12:11
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عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة نعمت علي مجدمي (مواليد عام 1996، سوريّة) التي غادرت منزلها الزوجي الكائن في طرابلس – محلّة القبّة، حوالى الساعة 05،00 من تاريخ 10/03/2024، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
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وطلبت المديرية في بيانها من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة القبّة في وحدة الدرك الاقليمي على الرّقم 386184-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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