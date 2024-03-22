Advertisement

لبنان

بوحبيب استقبل سفراء فرنسا وإيطاليا واليونان

Lebanon 24
22-03-2024 | 12:47
A-
A+
Doc-P-1178017-638467301696688484.png
Doc-P-1178017-638467301696688484.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، وتم البحث خلال اللقاء، في الأوضاع في الجنوب والمنطقة وفي العلاقات الثنائية بين البلدين.

سفيرة اليونان
Advertisement

وكذلك، استقبل بوحبيب سفيرة اليونان دسبينا كوكولوبولو، التي سلمته دعوة لزيارة اليونان خلال شهر نيسان، وعرضت معه جدول أعمال  الزيارة.

سفيرة إيطاليا

واستقبل بوحبيب سفيرة إيطاليا نيكوليتا بومباردييري، وتناول البحث القضايا الثنائية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:23 | 2024-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2024-03-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:57 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-03-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:27 | 2024-03-22
13:24 | 2024-03-22
13:09 | 2024-03-22
13:00 | 2024-03-22
12:56 | 2024-03-22
12:11 | 2024-03-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24