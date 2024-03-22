بوحبيب استقبل سفراء فرنسا وإيطاليا واليونان

Advertisement

وكذلك، استقبل بوحبيب سفيرة اليونان دسبينا كوكولوبولو، التي سلمته دعوة لزيارة اليونان خلال شهر نيسان، وعرضت معه جدول أعمال الزيارة.واستقبل بوحبيب سفيرة إيطاليا نيكوليتا بومباردييري، وتناول البحث القضايا الثنائية.