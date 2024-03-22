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لبنان

"هلع" يصيب مواطنين في طرابلس.. ما السبب؟

Lebanon 24
22-03-2024 | 12:56
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أقدمَ مجهول يستقل دراجة نارية على إطلاق النار في الهواء قبل موعد الإفطار بـ5 دقائق، وذلك في محيط سوق الخضار بمدينة الميناء - طرابلس.
 
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وأثار إطلاق النار هلعاً في أوساط المواطنين، فيما قالت المصادر إن الحادثة لم تُسفر عن وقوع إصابات.
 
 
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