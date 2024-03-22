فوق الجنوب.. هذا ما فعلته إسرائيل قبل قليل! (صور)

أقدم جيش العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على إلقاء قنابل مضيئة فوق عدد من القرى والبلدات الجنوبية من بينها الوزاني، وطى الخيام والعباسية الحدودية.

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وكان العدو الإسرائيلي نفذ قرابة الساعة الـ6 مساءً، غارة جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب.