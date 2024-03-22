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لبنان

فوق الجنوب.. هذا ما فعلته إسرائيل قبل قليل! (صور)

Lebanon 24
22-03-2024 | 13:09
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أقدم جيش العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، على إلقاء قنابل مضيئة فوق عدد من القرى والبلدات الجنوبية من بينها الوزاني، وطى الخيام والعباسية الحدودية.
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وكان العدو الإسرائيلي نفذ قرابة الساعة الـ6 مساءً، غارة جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب.
 
ولفتت المصادر إلى أن القصف طال بلدة الطيبة أيضاً، حيثُ استهدفت غارة منزلاً خالياً يعود للجريح السيد مصطفى ريحاني.

وبحسب المعلومات، فإن ضربتي عيتا الشعب والطيبة لم تسفرا عن سقوط إصابات وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

في غضون ذلك، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن الطيران الاستطلاعي المعادي يحلق بكثافة فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، وصولا حتى مشارف نهر الليطاني.
 
 
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