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لبنان

بعد "التشويش على المطار".. شكوى من لبنان ضدّ إسرائيل في مجلس الأمن

Lebanon 24
22-03-2024 | 13:24
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أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، اليوم الجمعة، أنه "بناء على إقتراح وزارة الاشغال العامة والنقل، وطلب مجلس الوزراء، تم الإيعاز إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك، تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي حول اعتداءات إسرائيل على السيادة اللبنانية عبر التشويش على انظمة الملاحة وسلامة الطيران المدني في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت؛ منذ بدء الحرب على غزة".
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وقالت "الخارجية" إن هذه الشكوى جاءت إستكمالاً لحملة توثيق الخروقات والانتهاكات الاسرائيلية، وتكملة لسلسلة الشكاوى المرفوعة سابقاً، حيث يستنكر لبنان هذه الأعمال الإسرائيلية التي تتسم بالتهورالموصوف، غير آبهة بتبعاتها الخطيرة على سلامة الطيران المدني، كما على حياة آلاف الركاب المدنيين يومياً، في خرق فاضح للقوانين والأنظمة التي ترعاها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) واتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، كما إتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في مدينة شيكاغو الأميركية عام 1944، إضافةً إلى القانون الدولي الإنساني.

وأكدت الوزارة أن "لبنان يحمل إسرائيل المسؤولية الدولية وتبعات أية حادثة أو كارثة تسببها سياسة إسرائيل المتعمدة بالتشويش على أنظمة الملاحة الجوية والأرضية، والتعطيل المتعمد لأجهزة إستقبال وبث الإشارات"، وأضافت: "انطلاقاً مما أوردناه، يكرر لبنان مطالبته بوضع حد لعدوانية إسرائيل، ويحثّ مجلس الامن خصوصا، والمجتمع الدولي، عموماعلى الضغط على إسرائيل للجم اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية، ويطالب مجدداً بضرورة إدانة أعضاء مجلس الأمن مجتمعين الاعتداءات الإسرائيلية السيبرانية، وتحميلها مسؤولية أية حادثة قد تقع نتيجة ذلك، مما يهدد سلامة الملاحة الجوية في لبنان، للحؤول دون تدهور الوضع وحدوث كوارث إنسانية قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه".
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