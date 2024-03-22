بعد "التشويش على المطار".. شكوى من لبنان ضدّ إسرائيل في مجلس الأمن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، اليوم الجمعة، أنه "بناء على إقتراح وزارة الاشغال العامة والنقل، وطلب مجلس الوزراء، تم الإيعاز إلى بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة في نيويورك، تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي حول اعتداءات إسرائيل على السيادة اللبنانية عبر التشويش على انظمة الملاحة وسلامة الطيران المدني في أجواء مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت؛ منذ بدء الحرب على غزة".

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