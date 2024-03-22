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لبنان

سلاح وأعتدة عسكرية.. هذا ما ضبطه الجيش في هذه المناطق

Lebanon 24
22-03-2024 | 13:27
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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان أنه "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت مديرية المخابرات اللبناني (ع.ع.) في مدينة بعلبك لإقدامه على إطلاق النار بتواريخ سابقة، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية، واللبناني (م.د.) في مدينة طرابلس، لإقدامه على إطلاق النار بتواريخ سابقة آخرها 18 / 3 / 2024 في منطقة باب الحديد".
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وأضاف البيان: "كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة القصر – الهرمل وأوقفت اللبناني (ح.م.) المطلوب لإقدامه على إطلاق النار بتواريخ سابقة، وضبطت سلاحاً حربيًّا ورمانة يدوية وأعتدة عسكرية. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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