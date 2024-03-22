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لبنان

بيان من "الزراعة".. إليكم ما كشفته عن "حوت عكّار"!

Lebanon 24
22-03-2024 | 13:57
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أصدرت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، بياناً أعلنت فيه أن "فريقاً متخصصاً من مصلحة الزراعة في محافظة عكار، كشف على حوت نافق من نوع الحوت الأحدب (جمل البحر) على شواطئ عكار، وذلك في منطقة حي البحر بجانب مسجد المعماري".
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ولفتت الوزارة إلى أن طول الحوت 3 أمتار وعرضه 70 سنتيمتراً فيما يقدر وزنه بـ450 كلغ، موضحة أن الحوت تعرض لخدش في الرأس وخذش آخر يبعد 50 سم من ناحية الذيل.
 
وبحسب الوزارة، فقد جرى أخذ عينات من الحوت النافق ليصار الى تحليلها في المختبرات المختصة.
 
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