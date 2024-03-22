لكل من يسلك "نفق شكا".. خبرٌ مهم من أحد النواب

Advertisement

وقال يزبك إن "الحكومة أقرت بالموافقة على اعمال الصيانة للنفق بعد المتابعة الحثيثة التي قام بها هو وزميله عضو التكتل النائب فادي كرم في هذا الصدد"، لافتا الى ان "تكلفة المشروع ستتراوح ما بين 6 و 10 ملايين دولار تقريبا، وان أعمال التصليح لن تطال الجدار المنهار قرب النفق فحسب، بل ستشمل أيضاً صيانة نفق شكا لناحية الانارة والاشارات والتزفيت، لأن المبلغ تم رصده من البنك الدولي"، وختم :"التقيد ببنود السلامة المرورية كافة، شرط من شروط البنك لإقراض المال".