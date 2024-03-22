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لبنان

خبرٌ سار جداً عن الرواتب.. ترقبوا ما سيجري قريباً!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
22-03-2024 | 15:31
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قالت مصادر في وزارة المالية لـ"لبنان24" إنَّ الدفعة المالية التي جرى تحويلها اليوم إلى المصارف لموظفي القطاع العام، والمُرتبطة بالمفعول الرجعي للزيادات، لن تكون الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى أنَّ تلك الدفعة جاءت عن شهري كانون الأول 2023 وكانون الثاني 2024، مشيرة إلى أنّ مستحقات شهر شباط ستدفع يوم 15 نيسان المقبل بينما دفعة آذار ستُدفع خلال شهر تموز المقبل.
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وعليه، فإن موظفي القطاع العام سيتقاضون مستحقاتهم المتبقية على دفعتين متتاليتين، فيما قالت المصادر إن الرواتب الجديدة باتت قيد التحضير وستُصرف اعتباراً من مطلع نيسان.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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