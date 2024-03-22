بعد الإمارات.. دولة عربية تتواصل مع "حزب الله"

نقلت قناة "الجديد" عن مصادر "الثنائي الشيعي" قولها إن "علاقة قطر بحزب الله جيد جداً".

وأشارت المصادر إلى أن "التواصل بين الطرفين لم ينقطع"، موضحة أنه "لا صحة لما أثير عن دعوة تلقاها الحزب لزيارة الدوحة".

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فعلياً، فإن هذه المعطيات الجديدة تأتي عقب زيارة قام بها مسؤول وحدة التنسيق والإرتباط في "حزب الله" وفيق صفا إلى الإمارات خلال الأيام الماضية، حيث التقى هناك مسؤولين إماراتيين.

وركزت زيارة صفا على قضية الإفراج عن موقوفين لبنانيين في السجون الإماراتية، وهو الأمر الذي أعلنه "حزب الله" في بيانٍ رسمي صادر عن العلاقات الإعلامية التابعة له.