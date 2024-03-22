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لبنان

بعد هجوم موسكو.. هل من إصابات في صفوف الجالية اللبنانية؟

Lebanon 24
22-03-2024 | 16:42
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قال السفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصّار لقناة الـ"MTV" إنّ السفارة اللبنانية في موسكو تتابع ما جرى في مُجمّع "crocus city" الذي شهد هجوماً مسلحاً أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصاً، مساء اليوم الجمعة.
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وأشار بو نصّار إلى أن المجمع المذكور يحتوي على قاعات مؤتمرات وصالات احتفالات ومسارح، ومراكز تجارية فخمة، ويُعتبر من أهم المراكز في موسكو بالرغم من وقوعه على بعد حوالى 25 كلم عن وسط العاصمة.
 
وأشار بو نصّار إلى أنه "حتى الآن لا تزال الأمور ضبابية للغاية نظراً لضخامة الهجوم، كما أن عدد الضحايا والمصابين لم يُعرف بشكل نهائي ودقيق".
 
ورداً على سؤال عمّا إذا تم تسجيل أي إصابة بين أفراد الجالية اللبنانية في روسيا، قال بو نصّار: "ما يمكنني تأكيده، أنه حتى اللحظة لم تتبلغ السفارة عن أي إصابات بين اللبنانيين المتواجدين في موسكو، وسنبقى على تواصل دائم مع الجهات المختصة للتأكد من عدم وجود أي إصابات بين أبناء الجالية".

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