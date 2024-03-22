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لبنان
رئيسة وزراء إيطاليا تزور لبنان الأسبوع المقبل.. وهذا ما ستبحثه
Lebanon 24
22-03-2024
|
17:10
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ذكرت قناة الـ"NBN"، اليوم الجمعة، أنّ رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني ستصلُ إلى بيروت مطلع الأسبوع المُقبل.
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ولفتت القناة إلى أنّ ميلوني ستُجري محادثات رسميّة على رأسها وضع جنوب لبنان ودعم الجيش.
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