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لبنان

رئيسة وزراء إيطاليا تزور لبنان الأسبوع المقبل.. وهذا ما ستبحثه

Lebanon 24
22-03-2024 | 17:10
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ذكرت قناة الـ"NBN"، اليوم الجمعة، أنّ رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني ستصلُ إلى بيروت مطلع الأسبوع المُقبل.

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ولفتت القناة إلى أنّ ميلوني ستُجري محادثات رسميّة على رأسها وضع جنوب لبنان ودعم الجيش.

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