رئيسة وزراء إيطاليا تزور لبنان الأسبوع المقبل.. وهذا ما ستبحثه

ذكرت قناة الـ"NBN"، اليوم الجمعة، أنّ رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني ستصلُ إلى بيروت مطلع الأسبوع المُقبل.



Advertisement ولفتت القناة إلى أنّ ميلوني ستُجري محادثات رسميّة على رأسها وضع جنوب لبنان ودعم الجيش.

ولفتت القناة إلى أنّ ميلوني ستُجري محادثات رسميّة على رأسها وضع جنوب لبنان ودعم الجيش.