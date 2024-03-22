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لبنان

"تمشيط".. رصاص إسرائيلي يطال بلدتين في الجنوب

Lebanon 24
22-03-2024 | 17:42
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أطلق العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم الجمعة، نيرانه من مستوطنة المطلة باتجاه الأحياء السكنية لبلدة فكركلا اللبنانية عند الحدود. 

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وذكرت المعلومات أن جيش العدو مشّط أيضاً محيط الأحياء السكينة لبلدة العديسة.

وتصاعدت مساء حدّة التوتر في جنوب لبنان، وذلك إثر إقدام العدو الإسرائيلي على شن هجمات جديدة استهدفت عدداً من القرى والبلدات الحدودية.

وفي التفاصيل، فقد قصف العدو بواسطة سلاح المدفعية بلدتي عيترون، وقالت المصادر الميدانية إن الإستهداف حصل بأكثر من 30 قذيفة من عيار 155 ملم.

وتزامن قصف عيترون مع اعتداء آخر طال بلدة حولا، في وقت ألقى فيه الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء عدد من البلدات وهي وطي الخيام، عيترون، الوزاني، الماري وبلدة العباسية الحدودية.

كذلك، شملت الاعتداءات الإسرائيلية منطقتي عيتا الشعب والطيبة، وقد جاء الإستهداف بواسطة سلاح الجو.

وبحسب المصادر، فإن القصف على البلدتين المذكورتين لم يُسفر عن سقوط إصابات وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.



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