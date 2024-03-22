مقدمات النشرات المسائيّة

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هو مجاهد ومنصور في آن واحد خمس ساعات وقف خلالها جيش الاحتلال بكل قوته المدعومة برا وجوا بمواجهة مقاوم واحد يحمل سلاحه الخاص البسيط.جيش العدو الذي حشد قوات كبيرة لقتل مجاهد لجأ بدايةالى الإشتباك المسلح واستخدم عبثا طيرانه المروحي والمسير بالرشاشات وعندما باءت كل محاولاته بالفشل امام صلابة إبن عائلة منصور بادر الى اغتيال مجاهد بصاروخين موجهين أطلقتهما الطائرات.الشهيد (مجاهد منصور) هو عينة من طينة شعب لم يترك الأرض او يبيع القضية...وما فعله يعري جيش الاحتلال الواهن... وبنيامين نتنياهو الواهم الذي واصل سياسة "قد المراجل" امام وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن معتبرا ألا سبيل أمام أسرائيل لهزيمة حماس من دون الدخول إلى رفح فكان رد بلينكن بتحذير نتنياهو ومجلس حربه بأن عملية رفح ستسبب عزلة لإسرائيل في العالم.على المستوى الدولي أخفق مجلس الأمن في تبني مشروع قرار أميركي بشأن غزة بعد استخدام كل من روسيا والصين حق النقض.مشروع القرار الأميركي وصف بالغامض وهو يدين حماس ويرغمها على قبول الصفقة ولا يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري ويطلق يد إسرائيل كما قال المندوب الروسي.وفي الجنوب يتواصل العدوان الإسرائيلي وأحصت الدولة اللبنانية 3486 اعتداء اسرائيليا على الجنوب حتى منتصف شباط الماضي.ومن طرابلس أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه لا يمكن القيام بأي خطوة لإحصاء الأضرار وتحديد كلفتها قبل إنتهاء الحرب وأكد ميقاتي إستمرار الإتصالات الدبلوماسية الدولية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان كاشفا أن الإتصالات إيجابية من دون إغفال مسألة أنه لا يمكن ضمانة إسرائيل.وعلمت الـNBN أن رئيسة وزراء إيطاليا تحط مطلع الأسبوع في بيروت لإجراء محادثات رسمية على رأسها الوضع في الجنوب ودعم الجيش اللبناني.روسيا والصين وجهتا صفعة قوية في مجلس الامن الى الديبلوماسية الاميركية. فمشروع القرار الاميركي المتضمن وقفا فوريا لاطلاق النار في غزة وافراجا عن الرهائن سقط بفعل الفيتوين الروسي والصيني.في هذا الوقت كان وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن يواصل زيارته الى اسرائيل. والواضح ان وجهتي النظر الاميركية والاسرائيلية من حرب غزة ليستا متقاربتين. اذ نقل عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اصراره على استكمال عملية رفح، وانه قال لبلينكن : " نفضل ان تكون عملية رفح بالتعاون مع اميركا، لكن اذا لم يحصل ذلك فسنفعلها لوحدنا".لبنانيا، ما ان انتهى اجتماع بكركي امس حتى بدأت اطراف تابعة للممانعة بتوجيه سهام الانتقادات اليه، وكأن المطلوب الاستمرار في سياسة تهميش المسيحيين وفي منع حصول انتخابات رئاسية، بل كأن المطلوب مواصلة ضرب ما تبقى من الدولة، وذلك لمصلحة الدويلة.ولأن التخبط اللبناني مستمر، فان البداية من لائحة السعادة العالمية. فللعام الثاني على التوالي : لبنان بعد أفغانستان في آخر اللائحة وفي طليعة مؤشر التعاسة ... فهل صحيح ان اللبنانيين ينحدرون نحو الكآبة؟...سقط مشروع النفاق الاميركي في مجلس الامن الدولي، بفيتو روسي صيني وموقف جزائري مشرف..سقط المشروع الذي عنونه الاميركي زورا باسم وقف الحرب بغزة، فيما حقيقته أنه مشروع مسيس هدفه كسب الوقت لجعل اسرائيل تفلت من العقاب ويسمح لها ضمنيا باستمرار قتل المدنيين بحسب المندوب الروسي في المجلس.والحسبة الصينية تجاه المشروع الاميركي الساقط كانت مطابقة، مع اتهام مندوبها في المجلس للاميركيين بالتهرب من القضية المركزية وهي وقف اطلاق النار..والنار الصهيونية الاميركية هذه لا تزال تلتهم القطاع، موقعة المزيد من الشهداء والجرحى، لكنها عاجزة عن انقاذ الصهاينة من خيبتهم، وان حاولوا اختلاق أكاذيب جديدة كالاعتقالات لقياديين من المقاومة في مجمع الشفاء الطبي، والتراجع عنها من قبل الجيش..والتراجع عند السياسيين كحاله عند العسكر مع انفضاح الاكاذيب وضيق السبل لدى بنيامين نتنياهو الذي عاود ارسال مدير الموساد الى قطر لمواصلة المفاوضات، فيما وصل وزير الخارجية الاميركية الى تل ابيب آملا القدرة على الوصول الى اتفاق حول هدنة من خلال مفاوضات قطر..ومن خلال الوزير الاميركي كان شكر نتنياهو لادارة بايدن التي لم تبخل بالدعم السخي لتل ابيب على مدى الاشهر الخمسة من عمر المعركة، بحسب رئيس الوزراء الصهيوني المتخبط في مستنقع قراراته والمتزلف الى بلينكن اوفد وزير حربه الى واشنطن مطالبا بالمزيد من السلاح والطائرات الاميركية..سلاح استنفر اليوم قرب رام الله لساعات خمس بمواجهة مقاوم فلسطيني امتشق سلاحه وقراره، وانقض على الصهاينة جنودا ومستوطنين قرب مستوطنة دوليف غرب رام الله،اشتبك معهم واصاب سبعة من عناصرهم، واسقط احدى طائرات الدرون التي كانت تلاحقه، ولم يتمكن الجيش المنهك من الوصول اليه الا عبر طائراته المروحية والمسيرة ، حتى ارتقى المقاوم مجاهد بركات منصور شهيدا..وعلى الجبهة اللبنانية، المقاومة مستعدة للارتقاء بعملها والذهاب أكثر إذا ما رفع الصهاينة من اعتداءاتهم،بحسب نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي أكد ان الصهاينة ماضون نحو الهزيمة لفشل اهداف حربهم..اسرائيل ماضية في عدوانها حتى السيطرة الكاملة على قطاع غزة، والقضاء التام على حماس، كما يقول مسؤولوها منذ اليوم الاول للحرب، والعالم بأسره غير قادر على ايقافها، كم تأكد اليوم بلسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو الذي ابلغ وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن الذي حط في اسرائيل بعد السعودية ومصر، أن الكيان العبري مصمم على دخول رفح، وسيفعل ذلك من دون دعم أميركي إذا لزم الأمر.وفي الموازاة، عدوان متجدد على الضفة الغربية، بسلاح الاستيطان، حيث أعلن وزير المالية الإسرائيلية المصادرة الاكبر للأراضي منذ عقود، حيث شملت مساحات شاسعة في غور الأردن في خطوة وصفها بأنها مهمة للاستيطان في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة.اما في لبنان الذي ربط فريق فيه كل استحقاقاته بمصير غزة، فثلاث مشاهدات اليوم:المشاهدة الاولى، قضائية، حيث تابع اللبنانيون اليوم فصلا جديدا من فصول مسخرة محاسبة القاضية شبه الوحيدة التي قامت بواجبها منذ الانهيار، من خلال استدعائها للمثول امام المجلس التأديبي، فيما المرتكبون الفعليون يسرحون ويمرحون داخل المقرات الرسمية وفي القصور الخاصة.المشاهدة الثانية مالية، تتمثل بالوعود المتكررة الفارغة بالاصلاح المالي، وكذبة الودائع المقدسة، الوقحة الى ما بعد بعد حدود الوقاحة والفجور.المشاهدة الثالثة، رئاسية، اذ امتهن البعض تسويق المبالغات المتعلقة بلقاء بكركي المسيحي امس، علما ان المعضلة الرئاسية ليست مسيحية ابدا، بل تكمن في مخطط الفرض والهيمنة على الموقع الاول، والا ادارة البلاد طائفيا بحكومة مبتورة وتشريع عشوائي.تقع أو لا تقع معركة رفح ؟ ذلك هو السؤال الكبير . وزير الخارجية الأميركي بلغ أعلى الكلام التحذيري بإعلانه أن الهجوم على رفح يهدد بعزل إسرائيل عن العالم ، وبأن بلاده منخرطة بشكل مكثف في محادثات وقف إطلاق النار الجارية في الدوحة .يرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه أبلغ بلينكن أن الدولة العبرية تعتزم شن عملية عسكرية على رفح حتى من دون تأييد الولايات المتحدة.ويكرر نتنياهو : "لا سبيل أمامنا لهزيمة حماس دون الدخول إلى رفح والقضاء على كتائبها المتبقية هناك"، مضيفا "أخبرت بلينكن أنني آمل أن أفعل ذلك بدعم من الولايات المتحدة، لكن إذا لزم الأمر، فسنفعل ذلك بمفردنا".واشنطن قالت ما تريده ، وتل ابيب رفضت تحذيرات واشنطن، فهل يخوض نتنياهو معركته الأخيرة ويفرض أمرا واقعا على العالم ؟ أم مازالت هناك أوراق بإمكان واشنطن ان تلعبها؟تبدو حرب غزة في يومها الأول ، لجهة إصرار نتنياهو ، فماذا لو صرف النظر عن معركته على رفح ؟ وفي المقابل ، ماذا لو قرر إدارة ظهره لواشنطن وتدمير رفح ؟ ...