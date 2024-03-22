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لبنان

"القومي" مستنكراً هجوم موسكو: يتماهى مع السلوك الإجرامي لإسرائيل

Lebanon 24
22-03-2024 | 17:57
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شجب الحزب السوري القومي الإجتماعي، "الجريمة التي استهدفت مركز تسوق (كروكوس سيتي) في العاصمة الروسية موسكو، ما أدى إلى وقوع أكثر من 40 ضحية وإصابة ما يقرب من 100 جريح".

ورأى القومي في بيان أن "الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين عزّل إنما يتماهى مع نفس السلوك الإجرامي الذي ينتهجه العدو الإسرائيلي في عدوانه على أبناء شعبنا في فلسطين".
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وتابع القومي: "إن هذا العمل الارهابي الذي ضرب موسكو يستدعي الدعوة إلى تضافر جهود كل دول العالم الحر لاجتثاث الإرهاب وتنظيماته المجرمة التي سبق لها وأن ضربت لبنان والشام والعراق، وهي تواصل توسعها غير آبهة بأية قيم إنسانية".

وختم: "نتوجه بالتعزية إلى روسيا رئيسا وقيادة وشعباً بضحايا الهجوم الإرهابي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين". 
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