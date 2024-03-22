18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
التعويضات للجنوبيين: لا قدرة على إنفاق مبالغ باهظة
Lebanon 24
22-03-2024
|
23:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب مجد بو مجاهد في" النهار": خلال التحقق من تفاصيل الانطباعات المتداولة في بعض الإعلام اللبنانيّ حول تحضيرات حكومية بغية تقديم مبالغ مالية للجنوبيين قيمتها 20 ألف دولار لذوي كلّ شهيد و40 ألف دولار كتعويض عن كلّ وحدة سكنية مهدّمة كلّياً في ظلّ المناوشات الحربية، تبيّن أنّ انطباعات كهذه ليست دقيقة لأنّ المعطيات المستقاة تؤكّد عدم قدرة الدولة اللبنانية على إنفاق مبالغ باهظة حالياً نتيجة انعدام قدراتها المالية حدّ الاضمحلال والبحث عن سبل ممكنة لدفع رواتب وأجور موظّفي القطاع العام وكيفية ترتيب مساعدات إضافية زهيدة على المعاشات. والحال هذه، ليس في مقدار حكومة تصريف الأعمال إنفاق تعويضات مادية على آلاف المنازل المهدّمة جنوب لبنان، طالما أنّها تبحث عن إيرادات إضافية للخزينة حتى يكون في استطاعتها دفع مساعدة لا تتجاوز قيمتها 100 دولار لكلّ موظّف. ولا قدرة لدى الحكومة على تقديم أكثر من مساندة بديهية للمتضررين في القرى الجنوبية شمولاً في المواد الغذائية والبطانيات حالياً. وقد استطاعت الدولة اللبنانية عبر الهيئة العليا للإغاثة استكمال إعطاء خدمات الإيواء لجميع المواطنين المهجّرين من قراهم، ولا تزال تمنح حصصاً غذائية محدودة لهم. وتكتفي عند هذا الحدّ حالياً طالما أنّها ليست قادرة البتّة على إنفاق حفنة إضافية من الدولارات للتعويض الماديّ على المباني المتضرّرة. وتنحصر اهتمامات الحكومة اللبنانية في سبل تأمين الاحتياجات الأساسية للمهجرين اللبنانيين من القرى الحدودية الجنوبية بعد احتدام تفجّر قنابل المناوشات. ولن تقدّم تعويضات مالية للمتضرّرين في هذه المرحلة نتيجة افتقارها للإمكانات المادية.
Advertisement
وتسرد مصادر اللجنة الوزارية الموكلة بالملف أن نقاشاً كان حصل بين وزيري البيئة والزراعة في الجلسة الوزارية الماضية حول كيفية توزيع المساعدات الإغاثية والحاجة للبدء في وضع نماذج مسح الأبنية المتضررة وتحديد آليات التعويض رغم أن الأعمال الحربية لا تزال ناشبة. وكان طلب مجلس الجنوب تعديل القيم المالية التي على أساسها يحصل تقديم المساعدات للجرحى والشهداء، فتعدّلت بغية ملاءمة أسعار الصرف. لكنّ الحكومة لن تباشر دفع تعويضات بمبالغ مالية حالياً ولا استطاعة لها أن تدفع للمتضررين. وهي لم تضع حتى اللحظة جداول خاصة بالتعويضات على الأبنية المتضررة وكيفية تقديمها، بل تحصر المساعدات المقدّمة في الأعمال الإغاثية وتحديداً المساعدات الغذائية أو النقدية الضئيلة التي تساعد في تأمين الحدّ الأدنى من الغذاء أو مساعدات الإيواء والصحة والتعليم والتي توزّع بالتعاون مع المنظمات الدولية الشريكة في التدابير التي وضعت. وبحسب المعطيات، إنّ التركيز خلال هذه المرحلة سيكون على البحث عن السبل المالية لاستكمال الإنفاق على الأعمال الإغاثية الحالية بما يشمل الغذاء والخدمات الأساسية التي يتولاها مجلس الوزراء، والتي تقدّر قيمتها في 75 مليون دولار في الحدّ الأدنى حتى شهر حزيران المقبل. وتعمل اللجنة الوزارية على هذه التفاصيل مع منسقة الشؤون الإنسانية بهدف وضع ورقة مفاهيم للتشاور فيها مع السفراء في لبنان، إضافة إلى ضرورة مساندة المواطنين الذين لم يتركوا منازلهم خصوصاً في القطاع الشرقي والبحث عن مساعدات للمجتمعات المضيفة التي تفاقمت الضغوط عليها. لكن، لا تزال مسألة دفع التعويضات لذوي الشهداء أو للأبنية المتضررة خارج نطاق البحث حالياً، لكن لا بدّ وفق ملاحظات اللجنة الوزارية من المباشرة في وضع نماذج دراسة كلّ الأضرار، ما يحتاج استقراراً في الجنوب بالحدّ الأدنى حتى تكون ثمّة استطاعة للتجوّل في القرى.
بحسب المعطيات من مواكبين في الهيئة العليا للإغاثة حول نوعية المساعدات التي تقدّم للمهجّرين الجنوبيين من القرى الحدودية أو الماكثين في منازلهم حالياً، فإنّ "مجلس الجنوب" أضحى يهتمّ في تقديم المساندة العينيّة للمواطنين الذين لم يغادروا مناطقهم في خضمّ الاحتدام الناريّ بينما تعمل الهيئة العليا للإغاثة على تقديم مساعدات غذائية أو بطانيات للنازحين اللبنانيين من القرى الجنوبية الذين يتوزّعون بشكلٍ خاصّ حالياً في مدينتي صيدا وبيروت وبعض مناطق كسروان. وبدأت الجهات الرسمية الإغاثية تضع أفكاراً ومقترحات تحضيريّة بهدف مساعدة المتضرّرين في المرحلة المقبلة، لكن يبقى لا بدّ من قرار يتّخذه مجلس الوزراء وتنظيم جداول واضحة من البلديات وتوزيعها على اللجنة المختصّة بغية معرفة التقديرات المتعلّقة بالأضرار اللاحقة في الممتلكات والأراضي الزراعية. وبعدما استطاعت الهيئة العليا للإغاثة الإبقاء على تقديم المساعدات العينية والغذائية، لكن ليست ثمّة قدرة لديها على تأمين حصص غذائية إضافية عن تلك التي توزّعها بوتيرة محدّدة.
وانطلاقاً من المواكبين على نطاق الهيئة العليا للإغاثة، "ليس هناك أيّ قرارٍ واضح من مجلس الوزراء في اعتمادات محدّدة ولم يستكمل الكشف الدقيق للأضرار الذي لا بدّ أن يستند في مرحلته النهائية لتقديرات الهيئة ولجنة الجيش معاً من مهندسين وعسكريين بعد استكشاف حصيلة المناوشات الحربيّة في القرى الجنوبية". ويحصل التنسيق بين الهيئة ومجلس الجنوب خلال تقديم المساعدات، حيث "وفّرت الهيئة المستلزمات الخاصّة في سبل الإيواء لجميع المهجّرين وتقدّم بعض المواد الغذائية، بينما يهتمّ مجلس الجنوب في تقديم مساعدات خاصّة في حالات صحية طارئة. ومن جهتهم، يقدّم بعض رجال الاعمال مساعدات خاصّة للمواطنين الجنوبيين". وفي استنتاج المواكبين في الهيئة العليا للإغاثة، "لا بدّ من الإبقاء على معنويات المواطنين الجنوبيين لكن ميزانية الدولة اللبنانية مضمحلّة ولا بدّ للمساعدات الجذرية أن تبدأ، إذا توفّرت حلول خارجية إضافة للمحاولات الخاصة في الداخل اللبناني".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مفاجأة عن خلية متورطين بـ"إغتيال" في جنوب لبنان.. هذه هويات أفرادها!
Lebanon 24
مفاجأة عن خلية متورطين بـ"إغتيال" في جنوب لبنان.. هذه هويات أفرادها!
06:42 | 2024-03-22
22/03/2024 06:42:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار جداً عن الرواتب.. ترقبوا ما سيجري قريباً!
Lebanon 24
خبرٌ سار جداً عن الرواتب.. ترقبوا ما سيجري قريباً!
15:31 | 2024-03-22
22/03/2024 03:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"إنهيارات" بسبب "حزب الله".. ماذا يحدث داخل منطقة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
"إنهيارات" بسبب "حزب الله".. ماذا يحدث داخل منطقة إسرائيليّة؟
15:00 | 2024-03-22
22/03/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة تخصّ "حماس".. إقرأوا ماذا كشف آخر إستطلاع!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة تخصّ "حماس".. إقرأوا ماذا كشف آخر إستطلاع!
11:00 | 2024-03-22
22/03/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ختم معمل شوكولا بالشمع الأحمر.. نتائج العيّنات شكّلت مفاجأة كبيرة
Lebanon 24
ختم معمل شوكولا بالشمع الأحمر.. نتائج العيّنات شكّلت مفاجأة كبيرة
07:57 | 2024-03-22
22/03/2024 07:57:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:58 | 2024-03-23
ميقاتي في برقية لبوتين: لبنان يُعرب عن تضامنه الكامل مع روسيا ويؤكد رفضه المطلق لكل أشكال العنف
06:06 | 2024-03-23
"مرعي" قُتل جراء إصابته بطلقات نارية في صبرا
06:03 | 2024-03-23
في انطلياس.. سرقوا مطبخ شركة وفروا الى جهة مجهولة
06:00 | 2024-03-23
الدليل الشامل لتحقيق توازن مالي مستدام.. هل يطبّقه المسؤولون؟
05:58 | 2024-03-23
جثة في مستشفى الحريري.. صدمه مجهول في منطقة الجديدة
05:56 | 2024-03-23
جثة في الحدث.. اليكم التفاصيل
فيديو
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
Lebanon 24
لم يعرف شكل والده طوال 70 عاماً.. فنان شهير يبكي متأثراً (فيديو)
04:52 | 2024-03-22
23/03/2024 12:25:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهوره بقميص شفاف من الشبك.. الفنان الشهير يعتذر ويُبرر (فيديو)
04:27 | 2024-03-22
23/03/2024 12:25:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون صاحبة أغنية "أنا دانا"؟.. شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
04:26 | 2024-03-20
23/03/2024 12:25:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24