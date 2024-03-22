التيار يرفص إعطاء الحكومة جرعات "دعم"

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كتبت ابتسام شديد في" الديار":لا يبدو رئيس "التيار الوطني الحر"الذي يتمسك برفض المشاركة في جلسات الحكومة في صدد التراجع وسبق ان أعد تكتل لبنان القوي (بعيد تعيين رئيس الأركان)، عريضة نيابية ضد رئاسة الحكومة و١٨ وزيرا إلا انها لم تكتمل بالتواقيع ولم تبصر النور ، ووفق مصادر سياسية فإن رئيس التيار لن يهادن رئيس الحكومة وسيلاحقه الى الحكومة المقبلة لمنع وصوله الى السراي مجددا.يصر ميقاتي على ان ما يقوم به يندرج في إطار تسيير أمور البلاد بغياب رئيس الجمهورية ووفق مصادر رئاسة الحكومة هناك مخطط واضح لضرب وتقويض عمل والالهاء بالحروب الداخلية في الوقت ان المطلوب هو التلاقي لإتمام استحقاق انتخاب رئيس جمهورية بدل مقاطعة جلسات مجلس الوزراء والعرائض النيابية، وفق مصادر وزارية فان التيار يفعل الشيء ونقيضه اذ ان وزراءه يتغيبون عن الجلسات ويشاركون في إرسال القوانين الى الحكومة غيابيا، بالمقابل اوضح باسيل اللغط في موضوع القوانين المرسلة الى الحكومة عبر منصة" اكس" مؤكدا عدم وجود وزراء للتيار في الحكومة وان الذين يتضامنون مع الموقف المبدئي للتيار لا يشاركون في الجلسات اللاميثاقية والملفات التي يتقدمون بها تكون على أساس توقيع ال٢٤ وزيرا.من هنا تعتبر مصادر سياسية ان علاقة ميقاتي باسيل المعقدة يصعب حلها فالأرجح ان الأمور لن تستقيم بين الطرفين وان رئيس التيار لن يمنح ميقاتي امتياز العودة الى السراي مرة أخرى.