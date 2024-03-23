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لبنان

"بعد طول انتظار".. لقاء بين باسيل وبو صعب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-03-2024 | 02:15
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بعد جفاء استمر لأشهر، عقد  في الساعات الماضية لقاء بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في منزل الأول.
وفي حين كان التعويل على اعادة المياه الى مجاريها ما بين الرجلين، كشفت مصادر متابعة عبر "لبنان 24" أن اللقاء  لم يكن للمصالحة بل لوضع خارطة طريق للطلاق النهائي من دون اي مشاكل او بلبلة اعلامية اكبر من التي حصلت.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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