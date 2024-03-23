موظف يبلغ رسالة الى "سعادته" المُعترض: القانون سيطبّق على الجميع

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أشار مصدر إداري في إحدى الوزارات الى أنه أبلغ أحد نواب البقاع الحاليين بأن حصانة "سعادته" لا تسري على معاملاته الإدارية والتجارية في هذه الوزارة، بل انها، مثله مثل أي مواطن لبناني، تسير بالطرق الإدارية المتعارف عليها في الوزارة. كما ابلغه بأنه مهما كتب على مواقع التواصل الخاصة به فلن يغير الامر شيئا في سير المعاملات الوزارية، فالقانون سيطبق على الجميع سواء أكان نائباً أو صناعياً عاديا، ولا شيء يسير في الوزارة "بالخط العسكري"، والإحالات من مصلحة الى مصلحة تسير بالشكل القانوني والطبيعي بقرار من الوزير ونقطة على السطر، ختم المصدر .وكان "سعادة النائب" قد غرّد على مواقع التواصل الاجتماعي بلهجة عالية، ما حدا احد الظرفاء الى تشبيه تغريداته "باكياس البطاطا" شبه الفارغة "التي يصنّعها.