اللوتو "دوبل".. الاثنين مش الخميس

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أكدت معلومات لـ"لبنان 24" ان سعر ورقة "اللوتو" سيتغير اعتباراً من مساء يوم الاثنين المقبل، بعد السحب الذي سيجري مباشرة على الهواء.وأشارت المعلومات الى ان سعر "اللوتو" سيتضاعف من 50 الف ليرة الى 100 الف ليرة، وشددت مصادر "اللبنانية للالعاب" على انها لن تكون المرة الأخيرة التي سيتم فيها تعديل الأسعار.