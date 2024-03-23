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لبنان

اللوتو "دوبل".. الاثنين مش الخميس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
23-03-2024 | 02:45
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أكدت معلومات لـ"لبنان 24" ان سعر ورقة "اللوتو" سيتغير اعتباراً من مساء يوم الاثنين المقبل، بعد السحب الذي سيجري مباشرة على الهواء.
وأشارت المعلومات الى ان سعر "اللوتو" سيتضاعف من 50 الف ليرة الى 100 الف ليرة، وشددت مصادر "اللبنانية للالعاب" على انها لن تكون المرة الأخيرة التي سيتم فيها تعديل الأسعار.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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