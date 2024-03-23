على خط لبنان - سوريا.. هذا الأمر مطلوب جداً

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قال مرجع سياسي إنّ التنسيق بين سوريا ولبنان على الصعيد الأمني يجب أن يتعزز بشكل كبير خصوصاً بعدما أثيرت قضية أبراج المراقبة عند الحدود بين البلدين.وأشار المرجع إلى أنّه من المتوقع أن تكون هذه القضية بوابةً لطرح مسألة تعزيز التنسيق، خصوصاً وأن دمشق تريد إعادة تأهيل العلاقات مع لبنان أكثر فأكثر لاسيما على الصعيد الأمني المرتبط بالحدود.المرجع عينه يقول إنه جرى تسييس ملف الأبراج، علماً أن المراسلات الأخيرة لم تكن أمنية بقدر ما هي كانت دبلوماسية، والدليل على ذلك هو أن وزارتي الخارجية اللبنانية والسورية تولتا الردود بشأن القضية المثارة وليس وزارتي الدفاع في دمشق وبيروت.واعتبر المرجع أن الأمور قد تُحل مع السوريين من خلال فتح بوابة تعزيز التنسيق أكثر، الأمر الذي يُرسي تطمينات إضافية للبلدين لناحية مكافحة الإرهاب والتهريب عند الحدود المُشتركة.