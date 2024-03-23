أطلق النار على قوة للجيش.. هذا ما حصل في حدث بعلبك

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داهمت قوة من مخابرات الجيش منزل المطلوب "ع.ح.ز" في بلدته حدث بعلبك حيث بادر الى اطلاق نار على القوة التي ردت بالمثل وتمكنت من اصابته وتوقيفه وتوقيف المدعو "ع.ر.ز."، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد نقل الموقوف الى احد المستشفيات للمعالجة.