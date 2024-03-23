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لبنان

"التيار" مُديناً هجوم موسكو: الإرهاب من أي جهة أتى هو عمل جبان

Lebanon 24
23-03-2024 | 03:27
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دان "التيار الوطني الحر" الجريمة الإرهابية التي استهدفت مدنيين أبرياء في العاصمة الروسية موسكو، وأدت إلى عشرات الضحايا والجرحى.

وتقدم التيار الوطني الحر بالتعازي من الدولة والشعب الروسيَين أعرب عن تضامنه معهما.
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وأكد أن الإرهاب من أي جهة أتى، هو عمل جبان لن ينجح في تحقيق أهداف رعاته، ويأمل في أن تبقى روسيا مستقرة وآمنة.

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