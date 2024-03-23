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لبنان

الإتحاد العمالي يدعم مطالب نقابة مستخدمي عمال المياه في البقاع

Lebanon 24
23-03-2024 | 03:22
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أبدى رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر دعمه الكامل لنقابة مستخدمي عمال المياه في البقاع في مطالبتها وزارة المياه والطاقة بالتوقيع على متدرجات المناقصة الخاصة بعمال غب الطلب لصالح المؤسسة المذكورة والبالغ عددهم حوالي ثلاثمائة عامل واللذين يتقاضون بمعظمهم رواتب لا تتعدى الثلاثون دولاراً شهرياً.
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كما وطالب الأسمر حفظ حقوق هؤلاء العمال الذين يقومون بواجباتهم على أكمل وجه خاصةً وأنّ هيئة الشراء العام لم تعترض على المناقصة ولم يتقدّم أي متعهد بالطعن بها.

وأكد الأسمر ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجر وغلاءات المعيشة وبدل النقل اليومي على هؤلاء العمال حفاظاً على حد أدنى من أجر يحتاجه كل من يقدّم خدمة ضرورية وعامة من حجم إيصال المياه الى كلّ منزلٍ في البقاع في هذه المرحلة الإقتصادية الصعبة التي يعيشها مختلف مكونات الشعب اللبناني.



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