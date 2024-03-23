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لبنان

سعد الحريري: كل التضامن مع الشعب الروسي

Lebanon 24
23-03-2024 | 04:04
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دان الرئيس سعد الحريري بأشد العبارات الهجوم الإرهــابي الذي ضرب موسكو وأوقع عددا كبيرا من الضحايا، وكتب عبر منصة:  كل التضامن مع الشعب الروسي الصديق والرئيس فلاديمير بوتين.
 
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