سعد الحريري: كل التضامن مع الشعب الروسي

دان الرئيس سعد الحريري بأشد العبارات الهجوم الإرهــابي الذي ضرب موسكو وأوقع عددا كبيرا من الضحايا، وكتب عبر منصة: كل التضامن مع الشعب الروسي الصديق والرئيس فلاديمير بوتين.

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