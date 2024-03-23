المواد الكيميائية من معمل الذوق.. هذا جديدها

ذكرت صحيفة "النهار" أن المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك اتصل برئيس هيئة الشراء العام جان العلية أبلغه فيه تسلمه إشعاراً من النيابة العامة التمييزية لشحن المواد الكيميائية القابلة للانفجار في معمل الذوق إلى الخارج. وبحسب "النهار"، أكد له العلية ضرورة المباشرة بسحبها فوراً من دون انتظار اجراء مناقصة، مستنداً الى المادة 46 (فقرة 2) من قانون الشراء العام. (النهار)

Advertisement