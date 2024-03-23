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لبنان

الخارجية تدين العمل الارهابي في موسكو: لجلب الفاعلين الى العدالة وإنزال العقاب العادل بهم

Lebanon 24
23-03-2024 | 04:37
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دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة العمل الارهابي الذي استهدف مركزا تجاريا في العاصمة الروسية-موسكو، وأدى الى سقوط العشرات من الضحايا الأبرياء وعدد كبير من الجرحى.

وجاء في البيان أنه "يؤكد لبنان تضامنه مع جمهورية روسيا الاتحادية، ورفضه المطلق، واستنكاره التام، لهذا العمل الإجرامي، ويشدد أيضا" على أهمية جلب الفاعلين الى العدالة، وإنزال العقاب العادل بهم، كي يكونوا عبرة لغيرهم."
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 "كما يتقدم لبنان بأحر التعازي لذوي المتوفين، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية، وبخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين."
 
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