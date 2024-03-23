المطران تابت يكرّم الأباتي محفوظ

لمناسبة الزيارة القانونية التي يقوم بها الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ لأديرة الاغتراب في أميركا الشمالية، أقام راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول – مروان تابت على شرفه مأدبة غداء، شارك فيها قنصل لبنان العام في مونتريال طوني عيد، وراعي أبرشية الروم الملكيين في كندا المطران ميلاد جاويش، وراعي أبرشية السريان الكاثوليك في كندا المطران أنطوان ناصيف، ورئيس دير مار انطونيوس الكبير في مونتريال الأب مروان عيسى، والأباء: زياد صقر وجان عقيقي وايلي يشوعي وانطوان زيادة ومارسيل عقيقي، والبرفسور فادي باسيل والدكتور سامي عون والمهندس ايلي شرباتي.

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وألقى الاباتي محفوظ كلمة شكر فيها للمطران تابت حسن الضيافة، ومنوهًا برعايته الروحية لجمهور دير مار انطونيوس ومحبته الأبوية لهم.

وذكّر بالعلاقة التي تربطه شخصيًا به عندما أنيطت به مسؤولية الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، مؤكداً أن تلك العلاقة مستمرة حتى اليوم بما يميزها من تعاون روحي وأخوي ورعوي وتربوي واجتماعي، مقدّرًا للمطران تابت الدور الجامع الذي يقوم به بين أبناء الجالية اللبنانية في كندا على تعدّد طوائفها.

بدوره، ألقى المطران تابت كلمة رحب بها بالأباتي محفوظ وبالقنصل عيد والمطرانين جاويش وناصيف ورئيس دير مار انطونيوس والأباء، مثنيًا على التعاون الوثيق القائم على المحبة والاحترام بينه وبين جمهور دير مار انطونيوس، ومقدّرًا للأباء الرهبان الجهد الذي يبذلونه تجاه أبناء الجالية.

ونوه بما تقوم به الرهبانية البلدية من أعمال خير ومحبة في أرجاء الوطن، وبالأخص في هذه الظروف الصعبة، التي تتطلب تضافر الجهود للتخفيف عن اللبنانيين مآسي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المقلقة.