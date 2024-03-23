Advertisement

لبنان

المطران تابت يكرّم الأباتي محفوظ

Lebanon 24
23-03-2024 | 04:58
A-
A+
Doc-P-1178246-638467884533272365.jpg
Doc-P-1178246-638467884533272365.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لمناسبة الزيارة القانونية التي يقوم بها الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي هادي محفوظ لأديرة الاغتراب في أميركا الشمالية، أقام راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول – مروان تابت على شرفه مأدبة غداء، شارك فيها قنصل لبنان العام في مونتريال  طوني عيد، وراعي أبرشية الروم الملكيين في كندا المطران ميلاد جاويش، وراعي أبرشية السريان الكاثوليك في كندا المطران أنطوان ناصيف، ورئيس دير مار انطونيوس الكبير في مونتريال الأب مروان عيسى، والأباء: زياد صقر وجان عقيقي وايلي يشوعي وانطوان زيادة ومارسيل عقيقي، والبرفسور فادي باسيل والدكتور سامي عون والمهندس ايلي شرباتي.
Advertisement
 
وألقى الاباتي محفوظ كلمة شكر فيها للمطران تابت حسن الضيافة، ومنوهًا برعايته الروحية لجمهور دير مار انطونيوس ومحبته الأبوية لهم.
 
وذكّر بالعلاقة التي تربطه شخصيًا به عندما أنيطت به مسؤولية الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، مؤكداً أن تلك العلاقة مستمرة حتى اليوم بما يميزها من تعاون روحي وأخوي ورعوي وتربوي واجتماعي، مقدّرًا للمطران تابت الدور الجامع الذي يقوم به بين أبناء الجالية اللبنانية في كندا على تعدّد طوائفها.
 
بدوره، ألقى المطران تابت كلمة رحب بها بالأباتي محفوظ وبالقنصل عيد والمطرانين جاويش وناصيف ورئيس دير مار انطونيوس والأباء، مثنيًا على التعاون الوثيق القائم على المحبة والاحترام بينه وبين جمهور دير مار انطونيوس، ومقدّرًا للأباء الرهبان الجهد الذي يبذلونه تجاه أبناء الجالية.
 
ونوه بما تقوم به الرهبانية البلدية من أعمال خير ومحبة في أرجاء الوطن، وبالأخص في هذه الظروف الصعبة، التي تتطلب تضافر الجهود للتخفيف عن اللبنانيين مآسي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المقلقة.    
 
 
 
 

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:58 | 2024-03-23
06:19 | 2024-03-23
06:06 | 2024-03-23
06:03 | 2024-03-23
06:00 | 2024-03-23
05:58 | 2024-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24