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لبنان

كيف يبدو الوضع جنوباً صباح اليوم؟

Lebanon 24
23-03-2024 | 05:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن اطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية تعرضت لقصف مدفعي مباشر من مواقع الجيش الاسرائيلي المتاخمة للخط الازرق في القطاع الاوسط.
كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة بين بلدتي علما الشعب والضهيرة.
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