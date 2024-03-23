جثة في الحدث.. اليكم التفاصيل

عثر صباح اليوم على جثة المدعو ابراهيم علاء الدين داخل منزله في منطقة الحدث، وقد حضرت الاجهزة الامنية والطبيب الشرعي وتبين بأن وفاته طبيعية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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