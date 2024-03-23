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لبنان

جثة في الحدث.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
23-03-2024 | 05:56
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عثر صباح اليوم على جثة المدعو ابراهيم علاء الدين داخل منزله في منطقة الحدث، وقد حضرت الاجهزة الامنية والطبيب الشرعي وتبين بأن وفاته طبيعية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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الجثة

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