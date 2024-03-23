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لبنان

جثة في مستشفى الحريري.. صدمه مجهول في منطقة الجديدة

Lebanon 24
23-03-2024 | 05:58
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نقل الى مستشفى الحريري الحكومي في بيروت المدعو محمد خليل المحمد جثة جراء صدمه من قبل احد الاشخاص في منطقة الجديدة المتن، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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