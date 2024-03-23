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لبنان

ميقاتي في برقية لبوتين: لبنان يُعرب عن تضامنه الكامل مع روسيا ويؤكد رفضه المطلق لكل أشكال العنف

Lebanon 24
23-03-2024 | 05:58
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أدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي العمل الارهابي الذي استهدف موسكو ليل امس واوقع عشرات الضحايا.
وجاء في برقية وجهها الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "يدين لبنان بشدة العمل الارهابي الذي وقع ليل امس في العاصمة موسكو وأدى الى سقوط العشرات من الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح .
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يعرب لبنان عن تضامنه الكامل مع روسيا الاتحادية ويؤكد رفضه المطلق واستنكاره التام لكل أشكال العنف والتطرف والارهاب .
باسمي وباسم الحكومة اللبنانية  نتقدم من فخامتكم ومن الشعب الروسي الصديق ومن أسر  الضحايا باحر التعازي ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

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