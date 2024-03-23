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لبنان

في انطلياس.. سرقوا مطبخ شركة وفروا الى جهة مجهولة

Lebanon 24
23-03-2024 | 06:03
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دخل مجهولون بواسطة الكسر والخلع مطبخ شركة جوزيف ابو سمرة في انطلياس شارع المطاعم، واقدمو على سرقة معدات المطعم ومحتويات بداخله وفروا الى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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انطلياس

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