"مرعي" قُتل جراء إصابته بطلقات نارية في صبرا

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نقلت الى مستشفى الحريري الحكومي جثة المدعو "مرعي ميسر الموسوي" جراء اصابته بطلقات نارية من اسلحة حربية في محلة صبرا من قبل مسلحين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وباشرت الاجهزة الامنية تحقيقاتها لمعرفة هوية مطلقي النار.