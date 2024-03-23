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لبنان

سماع أصوات انفجارات في مرجعيون... هذا ما تبيّن

Lebanon 24
23-03-2024 | 06:28
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن صواريخ عديدة أطلقت من لبنان باتجاه عدد من المستوطنات الحدودية.

ولفتت التقارير إلى أن صافرات الإنذار دوّت في عدد من المستوطنات من بينها مرغليوت ومسكاف عام.
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إلى ذلك، سمع أهالي منطقة مرجعيون أصوات انفجارات، تبيّن أنها ناجمة عن تفعيل القبة الحديدية ضد الصواريخ التي أطلقت من لبنان.
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