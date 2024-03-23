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لبنان

بالصورة.. احتراق سيارة في بعلبك والسبب "مجهول"

Lebanon 24
23-03-2024 | 06:38
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افادت مندوبة "لبنان 24" باحتراق سيارة بيضاء "مرسيدس 300"، على طريق دورس- عين بورضاي في بعلبك.



 ولا يزال سبب الاشتعال مجهولا، بحسب المصادر.
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