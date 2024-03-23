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لبنان

كرامي مستنكراً الهجوم الارهابي: كل التعازي والتضامن مع روسيا

Lebanon 24
23-03-2024 | 06:47
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استنكر رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي بـ"أشد العبارات الهجوم الارهابي الذي ضرب روسيا وراح ضحيته اكثر من 90 مدنياً"، خلال اتصال اجراه مع السفير الروسي الكسندر روداكوف، حيث عبّر عن تعازيه وتضامنه مع الشعب الروسي.
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وقال عبر "اكس":  "نتقدم باسمى آيات التعازي والتضامن من الشعب الروسي الصديق ومن الرئيس فلاديمير بوتين، ونستنكر وندين بأشد عبارات الاستنكار والادانة الهجوم الارهابي الجبان الذي تعرضت له موسكو والذي اودى بحياة مواطنين عُزَّل".
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