كرامي مستنكراً الهجوم الارهابي: كل التعازي والتضامن مع روسيا

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استنكر رئيس تيار "الكرامة" النائب فيصل كرامي بـ"أشد العبارات الهجوم الارهابي الذي ضرب روسيا وراح ضحيته اكثر من 90 مدنياً"، خلال اتصال اجراه مع السفير الروسي الكسندر روداكوف، حيث عبّر عن تعازيه وتضامنه مع الشعب الروسي.وقال عبر "اكس": "نتقدم باسمى آيات التعازي والتضامن من الشعب الروسي الصديق ومن الرئيس فلاديمير بوتين، ونستنكر وندين بأشد عبارات الاستنكار والادانة الهجوم الارهابي الجبان الذي تعرضت له موسكو والذي اودى بحياة مواطنين عُزَّل".