Advertisement

لبنان

"الحزب" نفذ سلسلة عمليات اليوم.. هذا ما استهدفه (فيديو)

Lebanon 24
23-03-2024 | 07:22
A-
A+
Doc-P-1178293-638467971506731652.png
Doc-P-1178293-638467971506731652.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله" في بيانات منفصلين، اليوم السبت، ‏استهداف ثكنة وموقع اسرائيلية وتجهيزات تجسسية.
 
وجاء في بيانه الأول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدفنا عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم السبت، ثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية".‏
 
 
وفي بيان ثان، أعلن "‏استهداف ‏التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة، بالأسلحة المناسبة، عند الساعة 01:10 من بعد ظهر اليوم"، مشيراً الى تحقيق إصابة مباشرة.‏
 
 
Advertisement
 
أيضاً، قال إنه "‏استهدف عند الساعة 01:15 من بعد ظهر اليوم، موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحقق إصابة مباشرة".‏
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:52 | 2024-03-23
12:33 | 2024-03-23
12:24 | 2024-03-23
12:10 | 2024-03-23
12:00 | 2024-03-23
11:57 | 2024-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24