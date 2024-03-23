"الحزب" نفذ سلسلة عمليات اليوم.. هذا ما استهدفه (فيديو)

أعلن "حزب الله" في بيانات منفصلين، اليوم السبت، استهداف ثكنة وموقع اسرائيلية وتجهيزات تجسسية.
وجاء في بيانه الأول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدفنا عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم السبت، ثكنة راميم بقذائف المدفعية".
وفي بيان ثان، أعلن "استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة، بالأسلحة المناسبة، عند الساعة 01:10 من بعد ظهر اليوم"، مشيراً الى تحقيق إصابة مباشرة.
أيضاً، قال إنه "استهدف عند الساعة 01:15 من بعد ظهر اليوم، موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحقق إصابة مباشرة".