"الحزب" نفذ سلسلة عمليات اليوم.. هذا ما استهدفه (فيديو)

أعلن "حزب الله" في بيانات منفصلين، اليوم السبت، ‏استهداف ثكنة وموقع اسرائيلية وتجهيزات تجسسية.

وجاء في بيانه الأول: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدفنا عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم السبت، ثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية".‏

وفي بيان ثان، أعلن "‏استهداف ‏التجهيزات التجسسية في موقع الرادار في مزارع شبعا المحتلة، بالأسلحة المناسبة، عند الساعة 01:10 من بعد ظهر اليوم"، مشيراً الى تحقيق إصابة مباشرة.‏

بالفيديو.. لحظة إستهداف "حزب الله" موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا قبل قليل#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/zbzC2OGdXA — Lebanon 24 (@Lebanon24) March 23, 2024 Advertisement

أيضاً، قال إنه "‏استهدف عند الساعة 01:15 من بعد ظهر اليوم، موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحقق إصابة مباشرة".‏