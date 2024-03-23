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لبنان

وديع الخازن بحث مع سفير لبنان في روما مبادرة بكركي

Lebanon 24
23-03-2024 | 07:27
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 إستقبل عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في دارته سفير لبنان لدى الكرسي الرسولي الدكتور فريد الياس الخازن، وكانت مناسبة تم فيها التداول بالأوضاع الراهنة والتطورات.
 
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وتمنّيا أن "تسلك مبادرة بكركي التي أطلقها البطريرك الراعي طريقها إلى النجاح، فضلاً عن نظرة الفاتيكان حيال لبنان وحرص المسؤولين فيه على عدم هدر الوقت وإطالة مدى الشغور في الرئاسة الأولى، وجعل جلسة البرلمان المقبلة محطة مفصلية في عملية إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، والإنطلاق في مسار إعادة تشكيل المؤسسات الدستورية كي يستعيد الوطن نبضه ويسترجع الشعب حياته الطبيعية".

كما إستقبل الخازن في وقت لاحق، رئيس أساقفة بيروت للموارنة السابق المطران بولس مطر للإطمئنان الى صحته بعد العملية الجراحية التي أُجريت له وتكلّلت بنجاح تام.

وإتصل بالخازن أيضاً بكل من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ورئيس "التيار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل وعددا من الوزراء والنواب والرؤساء الروحيين والشخصيات.
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