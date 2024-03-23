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لبنان
" سمعوا اخر خبرية"... غادة عون: النص واضح
Lebanon 24
23-03-2024
|
07:35
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كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة "اكس": "صباح الاوادم. سمعوا اخر خبرية. قال القاضي الذي يرتكب مخالفات قانونية يطرد. يا عمي لشو طرق المراجعة. مع العلم إني لم ارتكب اية مخالفات. النص واضح يوجب في طلبات الرد ابلاغ الخصوم ايضا".
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وأضافت: "بعدين انا نيابة عامة عم حقّق متل ما بيحقّق قاضي التحقيق ولست ملزمة بكل الاصول المفروضة امام المحاكم".
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